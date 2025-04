Nonostante fosse ristretto ai domiciliari, ha lasciato la sua abitazione e “armato” di coltello, per motivi ancora poco chiari, ha raggiunto la zona del quartiere del campo sportivo di Agrigento. E alla vista dei carabinieri s’è scagliato contro di loro. Senza non poche difficoltà è stato bloccato e portato in caserma. E’ successo ieri notte.

Protagonista un ventiduenne, di nazionalità tunisina, domiciliato ad Agrigento, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere, evasione e violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.

Il giovane, su disposizione del magistrato di turno, è stato nuovamente accompagnato nella propria residenza in regime di detenzione domiciliare.

