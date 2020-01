Scoppia lite e spunta un coltello, uomo ferito al viso

Scoppia una lite, per futili motivi, tra marito e moglie, e quest’ultima fuori di sé afferra un coltello da cucina della lunghezza di 32 cm., e puntandogli l’oggetto da taglio contro, lo ha minacciato di utilizzarlo. Ne è nata una colluttazione e nella baruffa, l’uomo è stato ferito da un fendente al viso, riuscendo però a disarmare la donna.



Protagonisti lui pensionato di 56 anni, lei casalinga di 49 anni, entrambi canicattinesi. È successo in un’abitazione nel centro di Canicattì. Il coltello è stato, poi consegnato alla polizia, intervenuta a ripristinare la calma. Il 56enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, la moglie denunciata in stato di libertà.



La Procura della Repubblica di Agrigento, subito avvertita dal grave fatto, ha disposto il sequestro dell’oggetto da taglio. Sequestro che è stato già convalidato dal pubblico ministero Alessandra Russo.