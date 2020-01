l’Akragas attesa dal Mazara per iniziare il nuovo anno

Domenica 5 gennaio 2020 l’Akragas inizierà il proprio girone di ritorno allo stadio “Nino Vaccara ” di Mazara, per affrontare i gialloblù padroni di casa che hanno sfruttato molto la sessione invernale, inserendo nel loro motore ben 8 colpi, tra cui l’ex centrocampista biancazzurro Bartolo Caronia e il portiere Pietro Iacono( che era stato molto vicino agli agrigentini nel corso della sessione estiva ). Dunque si prospetta una gara molto più ostica per la squadra di mister Vullo dopo che l’andata finì con un’agevole 3 a 1 in favore degli agrigentini.

Per preparare al meglio la sfida e il successivo rientro in campionato , l’Akragas ha affrontato in un’allenamento congiunto l’ASD Casteldaccia il 29 dicembre scorso (gara finita 2 a 0 grazie alle reti di Caternicchia e Taormina). Da segnalare inoltre l’iniziativa lanciata dai padroni di casa in occasione di questa sfida : il Mazara infatti, ha indetto la “Giornata Gialloblù”,

Tale iniziativa riguarda i biglietti , che saranno disponibili a 10 euro per il posto in curva e il settore riservato agli ospiti, mentre essi saranno gratuiti per i ragazzi fino ai 14 anni di età.

L’Akragas deve fare di tutto per cercare di restare in scia al Dattilo capolista (e campione d’inverno), impegnato sul campo del Don Carlo Misilmeri e iniziare questo 2020 con il piede giusto riprendendo la corsa al primi posto li da dove si era fermata.