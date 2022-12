Scoppia lite e ferisce 18enne con un forchettone da cucina

Scoppia una discussione, per futili motivi, e un diciottenne tunisino è stato aggredito con un forchettone da cucina. Colpito al bicipite del braccio sinistro è rimasto seriamente ferito, ed è finito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico. Non versa in pericolo di vita. E’ stato giudicato guaribile con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

La lite si è verificata in una comunità d’accoglienza di Grotte. I carabinieri della Stazione cittadina, dopo alcune indagini, hanno identificato l’aggressore. Si tratta di un cinquantaseienne, anche lui tunisino, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per lesioni personali aggravate.