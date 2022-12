Colpo grosso in una cantina, razziati cavi in rame per ben 100.000 mila euro

Hanno utilizzato un trattore, lasciato parcheggiato nel piazzale della struttura, e hanno tranciato e portato via i cavi di rame dell’impianto di alimentazione elettrica dell’intero stabilimento, per un bottino che ammonta a ben 100.000 euro, non coperto da assicurazione.

Il furto è stato messo a segno all’interno della cantina Corbera, lungo la strada statale 188, in territorio di Santa Margherita di Belice. La struttura, che produce anche vino d’eccellenza, fa capo ad una società cooperativa agricola.

Dopo l’amara scoperta una delle dipendenti, ha formalizzato la denuncia contro ignoti per furto aggravato, ai carabinieri della Stazione cittadina. I militari dell’Arma, dopo avere raccolto il racconto della responsabile della struttura, hanno avviato le indagini.