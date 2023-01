Scoppia la rissa fra ubriachi e spunta un coltello: due feriti

Maxi rissa per futili motivi fra extracomunitari ubriachi, nella notte fra venerdì ed ieri, in cortile Barabba a Caltabellotta. In due rimasti feriti, uno dei quali con arma da taglio, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Quanso sul posto sono arrivati i carabinieri delle Stazioni di Caltabellotta e Burgio, hanno trovato quattro immigrati intenti a picchiarsi. Subito è stata riportata la calma. Tre di 39, 28 e 24 anni, tutti braccianti agricoli di nazionalità tunisina, domiciliati a Caltabellotta, sono stati subito identificati.

Un quarto risulta essere ancora in fase di identificazione. I feriti con le ambulanze sono stati appunto trasferiti al presidio ospedaliero di Sciacca, dove i medici hanno diagnosticato lesioni varie al trentanovenne e ferite da arma da taglio all’immigrato, verosimilmente tunisino, che è ancora in fase di identificazione. Nessuno dei due è risultato essere, per loro fortuna, in pericolo di vita.

I carabinieri hanno, naturalmente, subito notiziato la Procura della Repubblica di Sciacca e, ieri, la posizione dei quattro extracomunitari, risultava essere ancora al vaglio. Appare scontato che saranno denunciati per l’ipotesi di reato di rissa.