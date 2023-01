Brucia l’auto di giovane donna: aperta inchiesta

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio che, nella notte fra venerdì e ieri, ha devastato un’autovettura di proprietà di una giovane donna agrigentina. L’automobile è una Volkswagen Polo, e si trovava parcheggiata sotto l’abitazione della proprietaria, in via Dell’Autonomia, a Villaseta.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del vicino Comando provinciale di Agrigento, che dopo aver domato le fiamme ormai attecchite su buona parte della carrozzeria, hanno messo in sicurezza l’area interessata.

I pompieri e i poliziotti della sezione Volanti, durante l’ispezione non hanno rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati sull’origine dell’incendio. La Procura ha aperto un’indagine. Servirà del tempo per provare a stabilire se il rogo sia di natura dolosa o accidentale.