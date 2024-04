E’ morta a causa di un incidente domestico una donna di 66 anni di Borgetto, nel Palermitano. Lucia Taormina ha perso la vita giovedì in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia dopo un’agonia durata 24 ore. Il giorno prima era stata ricoverata in condizioni disperate dopo l’esplosione di una caffettiera che aveva anche causato nella cucina una fiammata che l’aveva investita in pieno.

A causa delle gravissime ferite ha perso conoscenza e solo dopo qualche ora il marito, al suo rientro nell’abitazione, l’ha ritrovata riversa sul pavimento in fin di vita. Informata di quanto accaduto, la Procura ha stabilito di non disporre alcuna autopsia e ha restituito il corpo ai familiari per la sepoltura. I medici hanno cercato di fare di tutto per salvare la vita alla sessantaseienne ma la situazione era critica sin dal suo arrivo in ospedale.