Iniziativa di Pulizia Volontaria organizzata dai Militari USA a Agrigento

Agrigento – Questa mattina, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Villa Galluzzo ad Agrigento, si è svolta con grande successo un’iniziativa di pulizia straordinaria volontaria, promossa dal Comune di Agrigento e supportata attivamente dai militari americani della base NAS Sigonella.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del progetto di buon vicinato “COMREL” della Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella, il cui obiettivo è promuovere solidarietà e legami locali con la Sicilia attraverso iniziative di volontariato civico, ambientale e linguistico interculturale. Coordinato dall’Ufficio Relazioni Esterne, il progetto COMREL coinvolge circa 150 iniziative annuali, mirate al miglioramento del contesto urbano e al supporto delle comunità locali.

Il coinvolgimento attivo dei militari americani è parte integrante di questo impegno a favore della comunità siciliana. Durante il loro periodo di servizio in Sicilia, essi si dedicano costantemente a iniziative volte al miglioramento del territorio e al sostegno delle comunità ospitanti.

L’iniziativa di pulizia volontaria ha visto la partecipazione di un gruppo di militari americani, che hanno lavorato insieme agli abitanti locali per migliorare l’ambiente urbano e contribuire alla bellezza e alla vivibilità del territorio. Grazie alla collaborazione con il Comune di Agrigento, sono stati forniti gli strumenti necessari per svolgere il lavoro in modo efficace e sicuro.

Al termine dei lavori, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la Valle dei Templi, accompagnati dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e dagli assessori all’ambiente e al turismo, Alessandro Sollano e Costantino Ciulla. “Questa visita ha permesso ai volontari americani di apprezzare il ricco patrimonio storico e culturale della regione e di comprendere meglio il contesto in cui operano durante il loro servizio in Sicilia. L’impegno dei militari americani e la collaborazione con le autorità locali testimoniano l’importanza del dialogo interculturale e della solidarietà tra le comunità. Iniziative come questa dimostrano come il volontariato possa essere un ponte per il miglioramento delle relazioni tra diverse realtà e contribuire al benessere e alla prosperità delle comunità in cui operiamo”. Ha affermato Alberto Lunetta, responsabile Ufficio Relazioni Esterne della NAS Sigonella. A fare da collante tra i marines di Sigonella e l’amministrazione, oltre che coordinare sul posto la riuscita dell’evento, Paola Antinoro, responsabile del Dipartimento regionale professioni.