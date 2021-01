Scoppia incendio vicino al mare, roulotte avvolta dalle fiamme

Una roulotte è stata devastata da un incendio le cui cause sono sconosciute. Tutto quanto è accaduto, in pieno giorno, nella zona di contrada “Pisciotto”, a poche centinaia di metri dal mare di Licata.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. In poco tempo sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Licata, e le forze dell’ordine.

I pompieri hanno fermato l’avanzata del fuoco, ed evitato meno danni possibili. Conclusa l’opera di spegnimento, sono state avviate alcune indagini per stabilire l’esatta dinamica di come sono andati i fatti.

Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottigliette sospette. Quasi sicuramente dietro all’episodio la mano di un piromane. La roulotte, di proprietà di un licatese, era in disuso ed utilizzata come deposito.