Paura in via Damareta, la zona a valle della centralissima via Esseneto, ad Agrigento, per un incendio divampato nella tarda serata in un’abitazione disabitata e in stato di totale abbandono. A dare l’allarme i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e il personale della Protezione Civile Comunale.

Accorsi anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura ed è stata fatta arrivare per precauzione un’ambulanza del 118. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta coinvolta nel rogo. L’intervento di spegnimento ha richiesto diverse ore e le operazioni sono state complicate dal fatto che il rogo si è propagato sul tetto facendolo poi collassare. I pompieri hanno scongiurato il peggio.