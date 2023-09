Un’eccellenza montallegrese nel mondo diventa nuovo sponsor ufficiale dell’A.s.d. Bovo Marina Montallegro.

Parliamo della Ferraro Group, nata nella città di Neunkirchen in Germania, dove il gruppo industriale conta numerose aziende che si occupano di progettazione, compravendite terreni ed immobili, sanificazioni, smaltimento di amianto, rifiuti pericolosi e comuni, tecnologia ambientale, demolizioni, rottamazione, movimento terra, smantellamento di centrali nucleari con scorie radioattive, assistenza ingegneristica, gestione di agenzie immobiliari, di aziende di trasporti eccezionali, di vendita dell’olio siciliano ed infine di noleggio elicotteri con propria scuola piloti. La Ferraro Group nel 2022 si è piazzata in 12° posizione nella classifica mondiale, nonché in 7° in quella europea, come società di demolizione e rottamazione.

A dirigere la Ferraro Group è il montallegrese Damiano Ferraro con il sostegno dei figli, in particolare Giuseppe che ne è il direttore amministrativo generale.

Damiano Ferraro, emigrato in Germania nel lontano 1966, rappresenta il genio italiano all’estero e da decenni con le sue aziende è ai vertici imprenditoriali in Germania e in Europa, attualmente operando anche in diverse aree del Nord Italia. Con la famiglia ha costruito un impero industriale e per tale ragione nel 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo ha insignito di uno dei titoli più prestigiosi che un italiano possa sognare di avere, quello di Cavaliere della Repubblica. Inoltre ha ottenuto a Bruxelles l’onorificenza di ambasciatore degli imprenditori italiani in Europa.

Il Cavaliere, nonostante viva in Germania ormai da anni, è rimasto molto legato a Montallegro ed è per tale motivo che ha deciso di sposare il progetto dell’ A.s.d. Bovo Marina Montallegro con l’impegno di voler far crescere la collaborazione nella prossima stagione sportiva. Ricordiamo che durante la Pandemia da Covid-19, la Ferraro Group ha donato 3000 mascherine a tutta la popolazione montallegrese, mostrando grande sensibilità e vicinanza in un periodo di emergenza. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al Cavaliere e alla Ferraro Group nella famiglia biancorossa.