Un incendio è divampato, poco dopo le 6 del mattino, all’interno di una fatiscente abitazione in via Emilio Visconti nel centro storico di Canicattì. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento canicattinese e i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina.

I pompieri hanno accertato che, per fortuna, l’immobile era disabitato. Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i militari dell’Arma, hanno eseguito il sopralluogo di rito per accertare la cause della scintilla iniziale.

Nessun dubbio, non in questo caso, sul fatto che le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito dell’impianto elettrico. L’abitazione, rimasta danneggiata pesantemente, è risultata essere di proprietà di un canicattinese pensionato sessantasettenne, ma data in locazione ad una quarantatreenne di nazionalità romena, bracciante agricola.