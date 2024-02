Confcommercio Agrigento e l’Associazione Guide Turistiche “Città di Agrigento insieme per potenziare l’offerta turistica in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

L’intesa prevede una collaborazione sinergica tra le guide turistiche e le attività commerciali presenti sul territorio agrigentino, con l’obiettivo di offrire un’esperienza turistica completa e di alta qualità ai visitatori italiani e stranieri.

Il presidente di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana, ha commentato: “Questa adesione al sistema Confcommercio da parte delle guide turistiche dell’associazione “Città di Agrigento”, rappresenta un’opportunità per costruire in maniera sinergica, non solo collaborazione sindacale ma soprattutto per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio, promuovendo al contempo lo sviluppo delle imprese turistiche e culturali della Provincia”.

Analogamente, il presidente dell’Associazione Guide Liliana Magro ha dichiarato: ” Siamo entusiasti di questa partnership che consentirà alle guide turistiche oltre alla rappresentanza e tutela nei tavoli istituzionali, anche offrire ai visitatori un’esperienza completa e autentica, arricchita dalla conoscenza e dalla professionalità dei nostri associati._ “

Tra le iniziative previste, ci sarà la realizzazione di pacchetti turistici che includeranno visite guidate ai luoghi di interesse storico, culturale e artistico, accompagnate da esperienze enogastronomiche e di shopping presso le attività aderenti al sistema associativo di Confcommercio.