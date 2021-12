Scoppia incendio in un’abitazione: muore bambina

Una bambina di 2 anni e mezzo, Gioia Ginevra Manganello, ha perso la vita in un incendio, divampato in serata, in via San Giuseppe, nel centro di Palma di Montechiaro. Ad innescare la scintilla forse una fuga di gas. Le fiamme hanno devastato l’appartamento all’interno di una palazzina. Sul posto le squadre di Vigili del fuoco del Comamdo provinciale di Agrigento, e del distaccamento.di Licata. Era stata la mamma della piccola a lanciare l’allarme, dicendo che la stessa era rimasta all’interno dell’abitazione. I poliziotti del Commissariato cittadino, e i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro e della Compagnia di Licata, si stanno occupando delle indagini per ricostruire l’accaduto. GUARDA IL VIDEO