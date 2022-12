Scoppia incendio in un’abitazione, ma il proprietario è in carcere

Un rogo di natura incerta ha danneggiato un’abitazione disabitata, il cui proprietario si trova attualmente in carcere. E’ successo questa mattina, in via Varese, a Canicattì. Nessuna persona è rimasta ferita e le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, collaborati dai loro colleghi del Comando provinciale di Agrigento.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia cittadina che hanno avviato le indagini. I pompieri stanno cercando di capire cosa abbia innescato la scintilla iniziale. Durante le operazioni di verifica è stata accertata la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.