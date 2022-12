Furto in una gioielleria, ladri fanno razzia di preziosi

Ignoti ladri sono riusciti ad intrufolarsi nella gioielleria Urso, in corso Vittorio Emanuele, a Favara, e dopo avere aperto la cassaforte, si sono portati via l’intero contenuto: una grossa quantità di oggetti preziosi, il cui valore è in corso di quantificazione.

I malviventi sono entrati in azione durante la notte. Per penetrare all’interno dell’esercizio commerciale, hanno forzato la saracinesca con il metodo della schiuma. Un colpo eseguito alla perfezione dato che sarebbe stato anche disattivato l’allarme.

Dopo la scoperta del furto, sul posto sono accorsi i carabinieri della Tenenza di Favara, e quelli di Agrigento che dopo un primo sopralluogo, hanno avviato le indagini. I militari dell’Arma hanno verificato nella zona l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza.