Si sono vissuti momenti di panico nel primo pomeriggio, a Castrofilippo, per un incendio divampato in un’abitazione al piano terra di una palazzina. All’interno si trovavano l’anziana proprietaria, il figlio disabile e la badante. Le fiamme in pochi attimi si sono propagate in tutta la cucina.

Un carabiniere, in quel momento libero dal servizio, subito accorso è riuscito a mettere in salvo le tre persone. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Le condizioni di madre, figlio e badante non desterebbero preoccupazioni.

Secondo la ricostruzione, il rogo sarebbe scoppiato a causa di un panno che si trovava vicino ad un fornello lasciato acceso.

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