Nell’Agrigentino il 24 e 25 maggio andranno al voto 9 Comuni: oltre ad Agrigento gli altri sono Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula. I seggi saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

RIBERA. Quattro candidati alla poltrona di sindaco della città delle arance, 187 candidati al consiglio comunale, dodici liste depositate. Per la carica più alta si sfidano in quattro: Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano e Riccardo Romano.

CANDIDATO SINDACO CARMELO PACE:

Democrazia Cristiana: Marcello D’Anna, Salvatore Tortorici, Rosaria Burreci, Giusy Di Grado, Maria Vittoria Ferrantelli, Daniela Gatto, Stefania La Mendola, Fabrizio Marino, Antonino detto Nino Pedalino, Pietro Pennica, Santina Pinelli, lorenzo Prezzia, Sandro Schifano, Benedetto detto Vas Vassallo, Antonio detto Aquilano Zagra, Rita Zicari.

Lista “Ora Per Ribera”: Gaspare detto Rino Messina, Maria Antonietta Gulisano, Giuseppe Orlando, Maurizio Cutrone, Tiziana Triolo, Rosanna Campanella, Arianna Bono, Salvatore Cacioppo, Loreto Lattanzi, Gaetana Modicamore, Francesco Russo, Giovanni Paladino, Gaetano Virone, Francesca Colletti, Paolo Ragusa, Miriam Cavalcanti.

Lista “Carmelo Pace Sindaco”: Pierpaolo Alongi, Gaia Susanna Calandrino, Salvatore Calle, Francesca Casà, Maria Cipolla, Monica Cudia, Federica Fiorino, Gabriella Guddemi, Paolo Gullo, Giovanni detto Gianni Riggi, Soraya Ruvolo, Alessia detta Ale Sciacchitano, Rosamaria Sortino, Vanessa Todaro, Pietro Triolo, Pietro Vacante.

Lista “Per Ribera”: Rosalia Miceli, Ombretta Arena, Salvatore Bellavia, Emanuele Clemente, Filippa Cufalo, Salvatore Daino, Antonella Manto, Matteo Marsala, Antonino detto Nino Micalizzi, Adele Mondello, Rossana Pennica, Antonino Rizzuto, Katia Spinelli, Giuseppe Tavormina, Giuseppa Alexandra Triassi, Valeria Rosalia Zambito.

Sud chiama Nord: Vincenzo Costa, Pasquale Salvaggio, Antonio Bordonaro, Alessia Campanella, Vincenzo Canzeri, Antonella Coniglio, Angela D’Anna, Letizia Gucciardo, Fabiola Iannì, Calogero Mendolia Calella, Felicia Pietra Noto, Milena Patanè, Lorenzo Polizzi, Giuseppe Puccio, Elina Triolo, Maria Zambito.

Lista “Ribera che vorrei”: Aurora Liberto, Domenico detto “Mimmo” Di Caro, Davide Bonifacio, Alessandra Cacioppo, Leonardo Canzeri, Vittorio Cortese, Alberto Di Stefano, Pietro Guddemi, Rosalba La Barbiera, Baldassare detto “Baldo” Marrona, Ciro Miceli, Jessica Montalbano, Nunzio Musso, Davide Piscione, Maria Antonietta Ruvanzeri, Maria Di Leo.

CANDIDATO SINDACO RICCARDO ROMANO:

Lista “Riccardo Romano Sindaco”: Riccardo Romano, Alessio Giacomo detto Alessi, Maria Ragusa, Sergio Matina, Antonio Giacobbe, Alessandro Riggio, Claudia Sanfilippo, Giusy Francesca Balistreri, Daniele Costa, Douha Mouqhach, Maraventano detto Max Luzzo.

CANDIDATO MARIA ROSARIA PROVENZANO:

Lista “Maria Rosaria Provenzano Sindaca”: Antonino Aquilina, Donatella Broglia, Giovanni Ciccarello, Giuseppina Marta Marcella Costa, Vincenzo Cusumano, Georgios Diakenissakis, Angela Sina Faragone, Gina Cezara Gurau, Salvatore Lentini, Arianna Manto, Vito Miceli, Federica Mulè, Hillary Roberta Musso, Giuseppe Palminteri, Anna Pipia, Liborio Provenzano.

Lista “Idee in Movimento”: Amante Giuseppina Caltagirone, Emanuela Corso, Giovanbattista Di Carlo, Anna Di Lucia, Antonino Golino, Annalisa Guddemi, Giacomo Lo Iacono, Emily Lo Raso, Giovanna Marchese, Giovanni Montalbano, Salvatore Nicosia, Rosanna Piscione, Valeria Silvio, Pietro Siragusa, Giuseppina Zabbara, Giovanna Zambuto.

Lista “Ribera Domani”: Leonardo Augello, Irene Lucia Alba, Ciro Caternicchia, Rosaria Macaluso, Serafina Marino, Paola Miceli, Giuseppe Noto, Ina Picarella, Chiara Ragusa, Cristina Rafti, Lucia Ruvolo, Paolo Zambuto, Giusi Albano, Filippo Pennino, Salvatore Cipolla, Davide La Barbiera.

Lista “Ribera Progetto Comune”: Maria Grazia Angileri, Giuseppe Ciancimino, Calogero Cibella, Francesca Vincenza Cona, Viviana D’Angelo, Nicola Lombardo, Martina Noto, Gianluigi Pullara, Elena Salzano, Maria Carmela Scavuzzo, Francesco Spicola, Carmen Traina, Giuseppe Trizzino, Giuseppe Vassallo, Carlo Venturella.

CANDIDATO SINDACO EUNICE PALMINTERI:

Lista “Palminteri Sindaco”: Eunice Palminteri, Francesco D’Anna, Antonio Argento, Paolo Ganduscio, Massimo Ragusa, Francesco Barno Virga, Daniela Manni, Mariangela Palazzolo, Lorenza Commercio, Eunice Martella, Giulia Piscione, Florenza Catania, Ruben Cortese, Roberto Nicola Coniglio, Walter Perricone, Valentina Brunetti.

RAFFADALI Sono tre i candidati a sindaco a Raffadali. Per il post Silvio Cuffaro, che dopo dieci anni lascia la fascia tricolore, si sfideranno Ida Cuffaro, nipote del sindaco e di Totò Cuffaro, l’avvocato Sabrina Mangione, già segretaria locale del Partito Democratico, e Francesco Milisenda.

CANDIDATO SINDACO INA CUFFARO:

Lista “Raffadali dalla vostra parte”: Santino Cuffaro Farruggia, Dario Di Stefano, Mariano Frenda, Giada Galluzzo, Salvatore Galvagno, Giuseppe Gattarello, Valeria Grippi, Giulia Gulisano, Andrea Iacono Manno, Desireè Nocera, Marinella Notonica, Rosetta Russo Morto, Paolina Sacco, Fabio Sciabica, Giuseppa Tuttolomondo e Salvatore Tuttolomondo.

CANDIDATO SINDACO SABRINA MANGIONE:

Partito Democratico: Fabio Casalicchio, Salvatore Curaba, Alfonsa Maria Dominici, Lorenzo Galvano, Salvatore Giglione, Salvatore Graziano, Paolo Guarraci, Antonino Lombardo, Alfonso Maragliano, Suelya Mattana, Alessia Pirrera, Antonino Randisi (detto Nino), Luigi Sicilia, Stella Vella, Salvina Vinti e Salvatore Virone.

CANDIDATO SINDACO FRANCESCO MILISENDA

Lista “Raffadali Rinasce”. Non sono disponibili i nominativi dei candidati né degli assessori designati perché il candidato sindaco Francesco Milisenda si è detto contrario all’ipotesi della pubblicazione.

SICULIANA. Sono due i contendenti alla poltrona di primo cittadino: l’uscente Peppe Zambito e Santo Lucia.

CANDIDATO SINDACO PEPPE ZAMBITO:

Lista “Orizzonte Comune”: Giacomo (detto Maestro) Consolo, Antonino (detto Tonino) Di Giovanna, Nicoletta Gagliano, Doria Chiara Isernia, Antonino (detto Toni) Licata, Pasquale (detto Gemellino) Lo Giudice, Alessia (detta Alessandra) Palermo, Salvatore (detto Totò) Palilla, Letizia Puccio Rizzo, Denise (detta Deni) Russo, Vito Domenico Salvaggio e Rosaria (detta Sara) Zuppardo.

CANDIDATO SINDACO SANTO LUCIA:

Lista “Futura” Rita Alba (detta Renna) Boscarino, Alessia Dinolfo, Luca Giuseppe Di Salvo, Salvatore (detto Totò) Guarraggi, Gerlando (detto Giugiu) Gucciardo, Davide Leonardo Lauricella, Giovanni Lo Iacono, Anna (detta Lina) Miceli, Floriana (detta Flo) Palma, Angelica Piro, Giuseppe (detto Peppe) Sinaguglia e Federica Vigneri.

CAMASTRA. Sono due i pretendenti alla carica di sindaco l’uscente Dario Gaglio e Gera Bellomo.

CANDIDATO SINDACO DARIO GAGLIO:

Lista “Progetto Camastra”: Loredana Brunco, Carlo Gioacchino Buttaci, Luca Farruggio, Danilo Gaglio, Maria Manzone detta Rosaria, Leandro Rizzo, Silvana Salerno, Diego Schembri, Giuseppe Scopelliti, Melinda Todaro.

CANDIDATO SINDACO GERA BELLOMO:

Lista “Siamo Camastra”: Luca Biagio Allegro, Salvatore Averna, Antonio Costanza, Giovanni Destro, Maria Carmela Di Vincenzo, Florinda Mattina, Alessia Morgante, Calogero Sabella, Dino Sciovè, Pia Terrana Giglia.

SAMBUCA DI SICILIA. Sfida a due per il sindaco: Giovanna Casa’ e Sario Arbisi.

CANDIDATO SINDACO GIOVANNA CASA’:

Lista “Sambuca prima di tutto”: Giuseppe Cacioppo, Isabella Ciaccio, Nicola Di Giovanna, Giuseppe “Puccio” Giambalvo, Antonio Giovinco, Maria Anna Interrante, Luigi Alberto La Sala, Gloria Lo Bue, Laura Montalbano, Adele Nivinia Pumilia, Salvatore Ricca, Alessia Vinci.

CANDIDATO SINDACO SARIO ARBISI:

Lista “Siamo Sambuca”: Gianfranco Bonsignore, Salvatore Abruzzo, Filippo Mangiaracina, Antonino Stabile, Leo Di Verde, Giorgio Gulotta, Maria Elena Armato, Maria Mulè, Calogera Abruzzo, Angelita Caloroso, Margherita Porcaro, Margherita Maggio.

VILLAFRANCA SICULA. Dure i candidati alla carica di primo cittadino: Rosario Sortino e Domenico Balsamo.

CANDIDATO SINDACO ROSARIO SORTINO:

Lista “Villafranca… sempre”: Gianvito Pumilia, Carmela Bellavia, Giuseppina Cilluffo, Renato D’Angelo, Filippo Trafficanti, Onofria detta Norina Zagarella, Antonio Scarpinato, Salvatore Buscemi.

CANDIDATO SINDACO DOMENICO BALSAMO:

Lista “Villafranca Rinasce”: Fabio Cordaro, Vanessa Girgenti, Diana Lungu Ionella, Vitina Musso, Antonino Petrusa, Giuseppe Pipia, Maria Grazia D’Anna, Filippo Scilabra, Stefano Venezia.

CAMMARATA. Sono due i pretendenti alla carica di sindaco: Giuseppe Mangiapane e Giuliano Traina.

CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE MANGIAPANE

Lista “Costruire Orizzonti”: Maria Carmela De Maria, Elisa La Mendola, Patrizia Lo Scrudato, Renato Loria, Giuseppe Madonia, Maria Concetta Mangiapane, Nazareno Reina, Flavia Russotto, Giuseppe Tomasino, Floriana Turco, Maria Tuzzolino, Francesco Viola.

CANDIDATO SINDACO GIULIANO TRAINA

Lista “Idea Comune”: Vincenzo Giambrone, Domenica Bongiovanni (detta Enza), Domenico Bongiovanni, Carmelo Cigno, Vanessa Giarratana, Vincenzo Lo Scrudato (detto Enzo), Vanessa Mancuso, Gaetano Mangiapane (detto Tano), Giusy Francesca Pellitteri, Carmelo Rappisi, Ivana Terramagra, Loredana Tuzzolino.

CASTELTERMINI. A sfidarsi per la carica più prestigiosa sono Pasquale Mancuso, Gioacchino Nicastro e Costantino Ripepe.

CANDIDATO SINDACO PASQUALE MANCUSO

Lista “Officina di impegno civico”: Michela Pia Lucia Agnello, Gaetano Buono, Alessia Capozza, Fabio Massimo Catalano, Rossella De Marco, Monica Pompea Di Martino, Agostino Droga, Pietro Minardi, Antony Mondello, Salvatore Puleo, Giuseppe Pio Spinello e Miriam Pia Spoto.

CANDIDATO SINDACO GIOACCHINO NICASTRO

Lista “Uniti per Casteltermini-Adesso si può”: Marcella Di Marco (detta De Marco), Angelo Tommaso Faraone, Francesco Maria Firrera, Francesco Salvatore (detto Franco) Magrì, Antonino Pio (detto Nino) Mattina, Denise Noto, Alessandra Palmeri, Serafina (detta Fifa) Sardo, Teresa Saporito, Carmelo Sciarrabone e Carmine Giuseppe Pio Scozzari.

CANDIDATO SINDACO COSTANTINO RIPEPE

Lista “Il futuro è adesso”: Giuseppe Dolore, Paola Di Liberto, Giovanni Antinoro, Maria Antonietta Chiavetta, Massimo Pizzurro, Salvatore Scozzari, Antonella Centinaro, Rosy De Marco, Sergio Genuardi, Sandra Biondolillo, Vanessa Licata, Massimiano Rosselli.

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