Un incendio è scoppiato in un magazzino di via Romita, nel centro di Grotte. All’interno c’erano due auto elettriche e alcune bombole di gas. E’ successo pomeriggio. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

I pompieri hanno scongiurato un’esplosione riuscendo a trascinare in strada le bombole portandole a distanza di sicurezza, mentre i militari hanno sgomberato gli appartamenti sovrastanti allo stabile. Nessuno s’è fatto male per fortuna. Dopo meno di un’ora d’intervento l’emergenza è rientrata.

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