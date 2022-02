Scoppia incendio in un cucinino, vigili del fuoco evitano il peggio

I vigili del fuoco del distaccamento di Licata hanno scongiurato il peggio, l’altro pomeriggio, nell’incendio divampato all’interno di un cucinino, sul balcone esterno chiuso a veranda, di un’abitazione, al secondo piano di una palazzina, di via Labiso, a Licata.

Sono stati i proprietari alla vista delle fiamme a segnalare il fatto al 112. I vigili del fuoco, appena giunti nell’appartamento, indossate tutte le protezioni del caso, con alcuni estintori e spruzzi d’acqua hanno spento il rogo.

Un intervento quello dei vigili del fuoco, provvidenziale e tempestivo, e per questo motivo i danni sono stati contenuti. Bruciati alcuni suppellettili, e qualche oggetto. Le cause dell’incendio sono da accertare, e verosimilmente, sono riconducibili per il malfunzionamento della cucina.