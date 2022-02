Ancora danni in centro, presentato esposto in Procura

Dopo le auto danneggiate, ignoti vandali sono tornati a colpire, durante le ore notturne tra domenica e lunedì. Nell’area di Porta di Ponte, preso di mira uno dei simboli contro la violenza sulle donne. Qualcuno si è accanito contro il pannello fatto realizzare alcuni anni fa dal Comune di Agrigento, e dall’associazione “Ciak Donna”, accanto alla panchina rossa. Un cartellone che ribadiva il “Mai più” al femminicidio, e ad ogni forma di violenza. Al viale della Vittoria, invece, ignoti hanno rotto uno dei vasi in ceramica del belvedere.

Nel frattempo un esposto denuncia è stato presentato, direttamente in Procura, da un avvocato agrigentino, che è tra i proprietari delle autovetture danneggiate nella notte fra sabato e domenica, lungo la via Gioeni. I vandali hanno divelto e mandato in frantumi gli specchietti retrovisori. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Compagnia di Agrigento che ieri mattina hanno acquisito i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza della zona, per provare a identificare gli autori del raid vandalico. Potrebbe trattarsi di un gruppo di giovani, forse ubriachi, di ritorno dai luoghi della movida.