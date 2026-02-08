Il carro allegorico realizzato con tantissimi sacrifici da un gruppo di ragazzi che doveva sfilare per le strade di Aragona, per fare passare ad bambini e adulti un festoso e allegro Carnevale, è stato distrutto da un incendio a pochi giorni dalla kermesse.

All’improvviso, mentre i ragazzi erano impegnati in alcune rifiniture, sono divampate le fiamme. E’ stato il caos, sabato pomeriggio in via Majorana, dove sono subito accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Nessuno, per fortuna, s’è fatto male: tutti i presenti sono riusciti ad allontanarsi in tempo. I pompieri, idranti alla mano, sono riusciti a spegnere il rogo.

