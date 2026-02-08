E’ morto Pietro Tedesco, il pensionato di 78 anni di Agrigento, travolto da un’autovettura in corsa mentre stava attraversando la strada a pochi passi dalla Questura e da piazza Vittorio Emanuele. Il suo cuore si è fermato, in un letto dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove si trovava ricoverato.

L’anziano era rimasto gravemente ferito la mattina del 12 gennaio scorso. Nel violentissimo urto aveva riportato un trauma cranico. I medici del San Giovanni di Dio, dopo le prime cure, lo avevano trasferito a Caltanissetta, ma il suo quadro clinico è continuato a peggiorare.

Su quanto accaduto indagano gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia locale. La Procura della Repubblica di Agrigento, all’indomani del sinistro, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. La donna alla guida della macchina, una quarantenne agrigentina, adesso, dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Inizialmente era stata iscritta nel registro degli indagati per lesioni personali colpose.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp