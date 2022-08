Scoppia incendio di auto, ragazza riesce a mettersi in salvo

Attimi di paura per una giovane alla guida di una Jeep Compass, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista è riuscita a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse il veicolo. Tutto quanto è accaduto, nella notte, a Campobello di Licata. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza. Accorsi anche i carabinieri, che dopo essersi sincerati sulle condizioni della giovane campobellese, hanno accertato che la natura dell’incendio è stata accidentale.