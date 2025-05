Un incendio ha devastato il primo e il secondo piano di una palazzina di via Filippo Alaimo a Campobello di Licata. E’ successo ieri notte. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento abitato da una cinquantenne campobellese. A causa di un corto circuito, all’interno di un locale adibito a cucina, il fuoco ha bruciato ogni cosa. Il rogo in poco tempo si è propagato al piano superiore.

I residenti hanno lanciato l’allarme al 112, e sul posto sono giunti per primi i carabinieri della vicina Stazione di Ravanusa, che hanno provveduto a mettere in salvo la proprietaria. Tanta paura, ma fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, dopo circa due ore sono riusciti a mettere a spegnere l’incendio occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

Nel corso della successiva ispezione i pompieri hanno accertato il fatto accidentale. L’ammontare dei danni è ancora in fase di quantificazione.

