Nei nove comuni siciliani chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale ha votato il 57,01% degli aventi diritto, 33.347 elettori su 58.495. In alcuni comuni vi è una differenza minima in negativo rispetto alle elezioni precedenti. A Solarino (Siracusa) invece ha votato il 67,14% degli elettori il 4,81% in più rispetto alle precedenti comunali. A Ramacca (Catania) ha votato il 54,01% degli elettori, il 6,57% in meno rispetto alle precedenti amministrative.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp