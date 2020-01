Scoppia incendio casa di riposo, tanta paura e qualche danno

Momenti di vero panico all’interno di una casa di riposo, nel centro abitato di Porto Empedocle, per un incendio divampato dentro una stanza, occupata da alcuni ospiti. Ancora sconosciute le cause del rogo. Forse una coperta elettrica, oppure una stufa, ma non è escluso, che possa essere stato provocato da una sigaretta ancora accesa.

Le fiamme hanno completamente avvolto un materasso, un letto e altri arredi. I primi ad accorrere gli operatori della struttura. Sono stati loro ad allontanare gli anziani impauriti, e a portarli a distanza di sicurezza. Non si registrano contusi o feriti.

Scattato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato per circa un’ora, prima di concludere l’opera di spegnimento, e mettere in sicurezza l’area interessata, per la successiva bonifica.