L’incubo di 20 imprenditori vittime dell’usura: la denuncia fa arrestare padre e figlio, sequestro da 5 milioni

Due palermitani arrestati per usura a San Cipirello. Le misure cautelari, una in carcere e una ai domiciliari, sono state eseguite da parte dei finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo.

S.S. e S.A, padre e figlio, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata all’usura, estorsione, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e abusiva attività finanziaria. Cinque, complessivamente gli indagati, tra cui anche la compagna di S.A..Sono stati inoltre sottoposti a sequestro 7 immobili, 3 aziende e auto e beni di lusso per un valore stimato di oltre 5 milioni di euro.

A dare il via all’indagine è stata la denuncia di un imprenditore che, stretto dalle pressanti richieste usurarie, ha deciso di raccontare ai finanzieri che, a fronte di prestiti per 450 mila euro, ha dovuto restituire in un anno circa 1 milione euro.

Le indagini delegate dalla Procura ed eseguite dalle Fiamme Gialle attraverso intercettazioni, pedinamenti e l’analisi di documentazione contabile, extracontabile e bancaria, hanno permesso di ricostruire un giro di affari milionario alimentato da prestiti usurai che in alcune circostanze hanno superato anche il 520% annuo: circa 20 le vittime accertate, identificate soprattutto in imprenditori di Palermo e provincia.