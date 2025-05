Un incendio ha carbonizzato una Peugeot 307 di proprietà di una quarantottenne. Il fuoco ha danneggiato anche il prospetto e almeno tre finestre di un palazzo. Tutto quanto si è verificato verso le tre e trenta della notte in via Gioeni a Porto Empedocle. Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

In poco tempo i pompieri hanno spento il rogo. L’intervento provvidenziale e tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio. Sul posto, durante la notte, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti di Agrigento e i loro colleghi del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle. Vigili del fuoco e agenti hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio.

Nel corso del sopralluogo sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o contenitori, generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Le cause sono ancora in corso di accertamento. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine.

