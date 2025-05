Sciacca, il Tar blocca il parco eolico: “Vittoria per il territorio”

SCIACCA (AG) – Il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso presentato da una società milanese operante nel settore delle energie rinnovabili contro il parere negativo espresso dalla Commissione tecnico-specialistica (Cts) della Regione Siciliana sul progetto per un mega parco eolico in contrada Salinella, nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento.

A esprimere soddisfazione per la decisione è l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusy Savarino:

«Esprimo il mio vivo apprezzamento per la decisione del Tar di respingere il ricorso contro il parere della Cts, che aveva negato l’autorizzazione al progetto. Non è sempre facile trovare un punto di equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo – ha aggiunto – ma in questo caso sono contenta che la bontà della nostra scelta sia stata confermata anche dai giudici amministrativi». La decisione rappresenta un passo importante per la tutela del paesaggio e dell’equilibrio ambientale dell’area saccense, dove il progetto aveva suscitato forti perplessità.

