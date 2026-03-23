Panico e fuggi fuggi generale nell’area dei giardini di Porta di Ponte, intorno alla mezzanotte e mezza di sabato. Qualcuno ha fatto esplodere un grosso petardo, ma c’è anche chi parla di una bomba carta. Il forte boato è stato avvertito anche a chilometri di distanza. L’esplosione è stata violentissima e ha fatto vibrare i vetri di case e attività della zona.

Per fortuna non si registrano danni a persone, cose o strutture. Subito dopo lo scoppio si è alzata una densa nuvola di fumo. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Questura di Agrigento, già presenti in zona nell’ambito dei servizi per la “movida sicura”.

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