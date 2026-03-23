Errato conferimento dei rifiuti. Il Comune di Agrigento ha fatto notificare il provvedimento di chiusura per la durata di venti giorni al proprietario di un locale di somministrazione di alimenti e bevande situato nel centro cittadino.

Tutto è nato dai controlli eseguiti dagli agenti della polizia locale, che hanno elevato due verbali uno il 20 gennaio e l’altro 2 marzo 2026, per il mancato rispetto dei regolamenti comunali sulla gestione e sul conferimento dei rifiuti.

Il settore Territorio e Ambiente del Comune, di fronte alle violazioni, ha deciso per la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale. L’ordinanza, firmata dal dirigente Alberto Avenia, ha decorrenza immediata. Per i titolari l’unica strada percorribile resta quella del ricorso.

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