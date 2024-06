I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, unitamente al personale del nucleo Ispettorato della città dei templi e di Palermo, a conclusione di un’attività investigativa, hanno scoperto un presunto giro di documenti falsi per la formazione rilasciati a titolari di ditte edili.

Un settantasettenne, responsabile di un’associazione per formatori ed operatori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, e un cinquantacinquenne di Agrigento, consulente aziendale, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, perché ritenuti responsabili, in concorso, del reato di falsità materiale commessa da privato, per avere svolto corsi di formazione a “Rischio alto” senza alcuna autorizzazione specifica.

Nello stesso procedimento un imprenditore quarantenne, anche lui agrigentino, è stato denunciato per mancanza di requisiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione datore di lavoro. A quest’ultimo sono state inoltre comminate ammende per 2.300 euro. Le indagini sono scattate dopo un’ispezione effettuata all’interno di un cantiere edile in uno dei comuni della provincia agrigentina.