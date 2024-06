Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Emanuela Caturano, ha inflitto la condanna a 4 mesi di reclusione, per furto aggravato, all’agrigentino Massimo Terrasi, di 43 anni. La vicenda risale al 20 settembre del 2022. Una donna aveva posteggiato la sua auto in via Orfane, nel centro storico di Agrigento, al ritorno, si era accorta che qualcuno aveva rubato lo zaino della figlia nel quale c’erano un portafogli con 200 euro, i documenti, un paio di cuffie e una giacca. I carabinieri, raccolta la denuncia, dalla visione delle telecamere di sorveglianza di un’abitazione vicina sono risaliti all’imputato. Terrasi, difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica, è stato condannato pure a risarcire la donna e la figlia che si sono costituite parte civile con l’assistenza degli avvocati Valentina Riccobene e Tiziana Lombardo.