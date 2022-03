Scoperti a scommettere su combattimenti fra cani: applicati 18 fogli di via

Erano stati denunciati perché sorpresi a partecipare, scommettendo clandestinamente somme in denaro, ad un combattimento tra Pitbull, in un villino, nelle campagne di Canicattì. Adesso per 18, dei 25 soggetti bloccati nel corso di un blitz dei poliziotti del Commissariato di Canicattì, è scattato anche il foglio di via obbligatorio.

Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, infatti, ha applicato nei confronti di questi soggetti, residenti nell’hinterland di Palermo, Gela, Foggia, Barletta e Catania, una misura di prevenzione personale, obbligandoli a non far ritorno nel comune di Canicattì. La durata dei provvedimenti sono da uno a tre anni.