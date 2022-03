“Le droghe dello stupro” e “Walk for Autism” due iniziative al Leonardo

Droga da stupro, se ne parla da anni eppure poco si sa sugli effetti che questa sostanza produce sull’organismo umano. Attualmente, in Italia, l’uso è addirittura triplicato e proprio per affrontare questo tema, di rilevante importanza, e rispondere alle più comuni domande che sabato prossimo, al Polo universitario di Agrigento (Ecua), si terrà un incontro sul “Tema internazionale: nuove azioni attraverso la cooperazione – Le droghe dello stupro”. Dopo l’introduzione dei lavori a cura di Nenè Mangiacavallo, presidente Ecua, e Carmelina Guarneri, presidente della locale sezione della Fidapa, si terranno le relazioni di Maria Concetta Rotolo, ricercatrice – Centro nazionale dipendenze e doping – Istituto superiore di Sanità; di Mario Zappia, commissario straordinario dell’Asp di Agrigento; Maria Rita Falco Abramo, direttore dell’unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia al San Giovanni di Dio; di Maria Di Grigoli, referente aziendale Codice Rosa dell’Asp di Agrigento. Tanti gli studenti che parteciperanno al convegno insieme con le dirigenti scolastiche Santa Ferrandelli (liceo scientifico e delle scienze umane “Politi”), Marika Helga Gatto (liceo classico e musicale “Empedocle”) e Patrizia Pilato (liceo scientifico e linguistico “Leonardo”). L’incontro sarà coordinato da Carmelina Guarneri. Nella stessa giornata alcune classi del liceo “Leonardo” saranno impegnate nella seconda edizione dell’iniziativa “Walk for Autism” realizzata dall‘Associazione Vitaautismo Onlus in collaborazione con l’Asp di Agrigento in occasione della Giornata di celebrazione mondiale della consapevolezza dell’Autismo. L’iniziativa si pone l’obiettivo di insegnare agli alunni che bisogna vivere nella consapevolezza di una società in cui tutti i diritti vengano rispettati. L’appuntamento è fissato alle 9 nell’area antistante la sede della Direzione Generale dell’Asp da dove si proseguirà con una passeggiata alla Cittadella sanitaria.