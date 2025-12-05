Accessori, tra borse e portafogli, abbigliamento e scarpe dei più rinomati marchi di moda. Tutta merce, rigorosamente, falsa. La Procura di Agrigento ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di cinque persone, tutte originarie del Senegal, su un maxi giro di contraffazione nella Città dei Templi. La vicenda prende spunto dal ritrovamento avvenuto nel marzo dello scorso anno di cinque depositi con all’interno migliaia di capi di abbigliamento contraffatti, tutti sequestrati. Gli indagati utilizzavano le proprie abitazioni di Agrigento e Villaseta come centrale di smistamento. La scoperta in via Garibaldi, via Empedocle, via Nenni e via Formica. I finanzieri in tutti i casi hanno sequestrato anche i segni distintivi dei marchi delle più rinomate case di moda.

