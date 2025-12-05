Gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito controlli sulla strada statale 640 “Caltanissetta-Agrigento”, finalizzati ad accertare l’uso corretto dei telefoni cellulari alla guida di autoveicoli. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, infatti, è sempre vietato l’uso di cellulari se ciò comporta l’allontanamento delle mani dal volante. E’, invece, consentito se utilizzato in modalità vivavoce o se dotato di auricolari purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

L’uso del cellulare alla guida è estremamente pericoloso perché riduce drasticamente i tempi di reazione e aumenta il rischio di incidenti. Nel corso dei controlli a campione effettuati dalla Polstrada di Caltanissetta a 13 conducenti, che hanno trasgredito la norma del Codice della Strada, è stata ritirata la patente di guida e comminata la sanzione amministrativa di 250 euro; 2 conducenti sono stati sanzionati poiché privi di copertura assicurativa e 6 per la revisione del veicolo scaduta.

