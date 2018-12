Scoperti 19 kg di canapa indiana, due arresti a Licata

Due uomini di Licata sono stati arrestati, nei giorni scorsi, dai carabinieri della locale Compagnia, con l’accusa di detenzione di sostante stupefacenti ai fini dello spaccio.

I due sono finiti in manette dopo un blitz dei Militari che hanno rinvenuto, in un terreno nella loro disponibilità, 10 kg di canapa indiana.

Gli arrestati sono già comparsa davanti al gip del Tribunale di Agrigento, per l’udienza di convalida. Il giudice ha disposto per loro la scarcerazione, stabilendo gli arresti domiciliari per uno dei due, Giacomo Vinci, 46 anni, e l’obbligo di dimora per l’altro coinvolto, Angelo Callea 51 anni.