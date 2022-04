Scoperte irregolarità in un cantiere: denunciato imprenditore

Ha usato un piano di demolizioni non idoneo, e ha omesso di installare gli idonei servizi igienici nel cantiere. E’ per queste irregolarità che i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento hanno denunciato un imprenditore edile, trentanovenne, di Palma di Montechiaro, e gli hanno elevato ammende per complessivi 5mila euro.

La scoperta delle irregolarità nel corso di uno dei tanti controlli del Nil, nell’ambito delle attività di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 in ambienti di lavoro, e per contrastare le violazioni in materia di tutela, e sicurezza sui luoghi di lavoro.

E’ da mesi ormai che i carabinieri continuano, in ogni angolo della provincia ad effettuare ispezioni e verifiche nei cantieri edili e non solo. E ad ogni controllo saltano fuori delle irregolarità. Così è stato anche a Palma di Montechiaro dove è stato ispezionato un cantiere edile per un intervento di demolizione.