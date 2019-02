Scoperte e sequestrate due discariche abusive ad Agrigento e Realmonte (Ag).

Carabinieri Agrigento. Prosegue l’attività dei militari dell’Arma per il controllo del fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio.

Nelle ultime ore, i militari della Compagnia di Agrigento, nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione, in località Villaseta, hanno fatto scattare un’ispezione su un appezzamento di terreno ubicato in contrada Fondacazzo, in prossimità dell’argine del fiume Akragas, accertando la presenza di una discarica con rifiuti di varia tipologia, anche speciali e pericolosi. L’area interessata, estesa per 500 m.q. circa, è stata sequestrata e sono in corso ora accertamenti finalizzati ad individuarne la proprietà. A Realmonte (Ag), i Carabinieri del locale Comando Stazione, in località Punta Bianca, hanno scoperto una discarica abusiva a cielo aperto, in cui vi erano rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali vari, per cui è subito scattato il sequestro dell’area in questione, estesa per circa 100 m.q., in attesa delle successive opere di bonifica.