Gli agenti della Polizia Locale di Agrigento, collaborati dai tecnici dell’Arpa, hanno scoperto una discarica abusiva a ridosso delle abitazioni a poche centinaia di metri di distanza dal perimetro del Parco Archeologico. L’intera area è stata immediatamente posta sotto sequestro. Per il proprietario del vasto appezzamento di terreno è scattata la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria per reati ambientali e gestione illecita di rifiuti anche pericolosi.

Tra i materiali più pericolosi spiccano le onduline in amianto (eternit) danneggiate ed esposte agli agenti atmosferici, oltre a fusti, contenitori e massicce quantità di plastica. L’area era stata trasformata anche in un deposito di scarti ingombranti, con vecchi elettrodomestici dismessi, pezzi di mobilio, legname e ferraglia varia. I tecnici dell’Arpa hanno immediatamente avviato i prelievi e la campionatura dei materiali e del terreno circostante.

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