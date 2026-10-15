Nel cuore della notte, al 112 è giunta la segnalazione da parte di un cittadino, allarmato da rumori sospetti provenienti da un bar nel centro di Raffadali. I carabinieri della locale Stazione, giunti immediatamente sul posto, hanno constatato il raid: i malviventi avevano infranto una delle finestre per introdursi all’interno del locale. Una volta dentro, i ladri hanno fatto razzia di alcolici, portando via numerose bottiglie di birra prima di dileguarsi.

Un bottino apparso sin da subito piuttosto insolito per un assalto a un’attività commerciale. Le immediate indagini avviate dai militari dell’Arma hanno permesso di risalire in breve tempo a uno dei presunti responsabili: si tratta di un ventiduenne raffadalese, denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento. Le accuse ipotizzate a suo carico sono danneggiamento, furto aggravato e violazione di domicilio. Il complice, allo stato attuale, resta invece ignoto.

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