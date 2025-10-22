Due fratelli di Palma di Montechiaro, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Palma di Montechiaro. I poliziotti, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti coordinati dal questore Tommaso Palumbo, hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo un uomo, mentre era in transito in orario notturno in una zona cittadina poco frequentata in quegli orari. Alla vista degli agenti ha tentato di sfuggire al controllo con una manovra elusiva, cercando di disfarsi di quello che aveva a bordo gettandolo dal finestrino.

Ciò ha indotto i poliziotti ad effettuare un’accurata perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire occultati nello sportello lato guida due involucri di cellophane contenenti 0.52 grammi di cocaina. L’atteggiamento nervoso mantenuto dall’arrestato durante il controllo ha indotto gli agenti ad estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione, condivisa col fratello, dove all’interno di un frigorifero portatile opportunamente occultato sul terrazzo dell’immobile sono stati rinvenuti ventuno involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 2,19 kg, oltre ad una pistola calibro 7.65, illegalmente detenuta.

Inoltre all’interno di un altro immobile nella disponibilità dei due arrestati, posto nelle vicinanze della loro abitazione, nascosti all’interno di una valigia sono stati rinvenuti altri quindici involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 1,58 Kg, nonché una bottiglia in plastica contenente ulteriori 130 grammi della medesima sostanza stupefacente e 1,4 grammi di hashish. L’attività di polizia ha consentito dunque di sequestrare complessivamente: 3,9 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana; 1,4 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish; 0,52 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina; una pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta.

I due fratelli sono stati pertanto arrestati nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di arma e su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, posti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è ancora accertata in via definitiva.

