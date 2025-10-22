Venerdì 24 ottobre alle ore 17.30 il centro di Cultura contemporanea Circolo dei Nobili di Agrigento ospiterà una conferenza dal titolo “Post fata resurgo”. L’incontro si svolgerà nel salone delle conferenze della storica sede del Circolo dei Nobili di Via Atenea, al numero civico 307. Introdurrà i lavori Giuseppe Zegretti, presidente del Circolo dei Nobili e promotore della sua rinascita.

Ospite d’onore della serata sarà Settimio Biondi, studioso e storico, noto anche per il suo lungo impegno nella ricerca e divulgazione della storia patria. La sua relazione si concentrerà sul tema del risorgere del Circolo dei Nobili dopo un periodo di chiusura, richiamando il significato profondo del motto latino scelto per l’evento. Al termine della conferenza è prevista la presentazione della Deputazione e la solenne cerimonia di consegna della Pergamena di socio onorario a Settimio Biondi.

Un riconoscimento che premia non solo la sua attività di ricerca, ma anche il suo ruolo nella tutela della memoria storica siciliana.

