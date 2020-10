Scooter rubato il mese scorso ritrovato abbandonato a Maddalusa

Dopo il ritrovamento di una Fiat Cinquecento, rubata a Canicattì nel dicembre dell’anno scorso, e recuperata nei giorni scorsi a San Leone, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno rinvenuto un motociclo Piaggio Liberty 125, di provenienza furtiva.

Il mezzo a due ruote è stato abbandonato in località “Maddalusa”, a poche decine di metri dal boschetto. In corso indagini per accertare se è stato o meno utilizzato per qualche azione delinquenziale. Il motociclo era stato rubato, il 14 settembre scorso, nel centro di Agrigento.