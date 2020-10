Coronavirus, altri 4 casi nella zona rossa di Sambuca. Due positivi a Raffadali

Ci sono altri 4 positivi al Covid-19 a Sambuca di Sicilia da giorni “zona rossa”. Stanno tutti bene. Nelle ultime ore, sono stati evacuati altri 6 anziani dalla casa di riposo. Assieme agli anziani che erano ricoverati a Borgetto, sono stati trasferiti a Sciacca. Restano altri 4 anziani in attesa di essere spostati in strutture diverse per permettere la sanificazione della casa di riposo.

“In maniera di prenderci cura degli operatori e della presidente che erano rimasti all’interno per prendersi cura degli anziani”, dice il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio.

Negli ultimi 10 giorni sono stati effettuati circa 1.200 tamponi. Una parte dall’Asp, un’altra parte dal Comune e un’altra parte ancora da parte di privati. “Tutto questo ci permetterà di avere un quadro chiaro del nostro Comune”, conclude il primo cittadino. A Sambuca c’è anche il primo guarito.

Una raffadalese, studentessa del liceo “Politi” di Agrigento è risultata positiva al Covid-10, e un altro cittadino di Raffadali, positivo al test rapido (e in questo caso si attende che venga effettuato il tampone molecolare).

Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha comunicato che ci sono state sei persone guarite, e un nuovo caso di tampone positivo al Coronavirus. Attualmente i positivi a Sciacca sono 42, mentre i guariti salgono a 36. Da luglio ad oggi, complessivamente si sono registrati a Sciacca 81 casi, di cui 3 decessi.