Come di consueto aveva lasciato il suo scooter, Piaggio Liberty, a poche decine di metri dalla via Atenea nel posto dove lo parcheggia quasi sempre. Domenica pomeriggio, però, attorno alle 16, la bruttissima sorpresa.

Dopo il pranzo tornata per recuperare il mezzo a due ruote, non l’ha più trovato: qualcuno, in pieno giorno e in pieno centro ad Agrigento, lo ha rubato, allontanandosi poi indisturbato.

Vittima del furto una studentessa minorenne. Il padre della ragazza, un commerciante agrigentino, ha chiamato il 112. Carabinieri e polizia hanno avviato le indagini.

