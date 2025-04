A partire da lunedì 14 aprile 2025, sono entrati in funzione due nuovi collegamenti ferroviari diretti tra la stazione di Agrigento Centrale e l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone e Borsellino”. Questa iniziativa, promossa da Trenitalia in collaborazione con la Regione Siciliana, rappresenta una delle misure strategiche per migliorare l’accessibilità alla città dei templi in vista dell’aumento previsto dei flussi turistici legati all’evento “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.I nuovi treni partono due volte al giorno in entrambe le direzioni. Si tratta quindi di quattro corse complessive giornaliere, distribuite strategicamente per coprire sia le esigenze di viaggio mattutine che quelle serali. I tempi di percorrenza si attestano attorno a 2 ore e 35 minuti, un tempo competitivo considerando la distanza e le caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria siciliana.I convogli percorrono il Passante ferroviario di Palermo, evitando la stazione centrale del capoluogo e servendo invece snodi importanti come Palermo Notarbartolo, Palermo Vespri, Bagheria e Termini Imerese. Questa scelta consente un’integrazione più efficiente con il traffico urbano e suburbano palermitano, offrendo maggiore flessibilità ai pendolari e ai viaggiatori in transito.I treni utilizzati sono mezzi di nuova generazione, progettati per offrire comfort, accessibilità e sicurezza. Dotati di ambienti climatizzati, sedili ergonomici, spazi per bagagli e accessi facilitati, rappresentano un salto qualitativo significativo rispetto alla media dei trasporti ferroviari regionali. La scelta di convogli elettrici o bimodali (elettrici + diesel) rientra inoltre nell’impegno per una mobilità più sostenibile, in linea con le direttive europee in materia di trasporto pubblico.È importante segnalare che i nuovi treni non circoleranno il giorno 18 aprile 2025, per motivi legati a lavori di manutenzione straordinaria. Questo dato è utile soprattutto per chi pianifica viaggi in concomitanza con il periodo pasquale o eventi con alta affluenza turistica.Il potenziamento ferroviario rientra in un più ampio programma di investimenti che la Regione Siciliana, insieme al Ministero delle Infrastrutture e ai fondi europei, sta portando avanti per ridurre il divario infrastrutturale dell’isola. I collegamenti tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo costituiscono quindi non solo una novità pratica, ma anche un simbolo della nuova centralità che la città sta acquisendo a livello culturale e logistico.Questi treni rappresentano una connessione strategica, che punta a trasformare Agrigento da destinazione periferica a hub culturale facilmente raggiungibile, incentivando così una crescita sostenibile e proiettata verso un turismo di qualità.

